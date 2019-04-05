مدرب الجيش يقدم 3 نصائح لصنداونز قبل موقعة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد البلجيكي لوك إميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن فريق صنداونز الجنوب إفريقي عليه استغلال ملعبه في مباراة الذهاب أمام الأهلي من أجل تحقيق الفوز.

صاحب الـ59 عامًا سبق وأن خاض تجربتين في جنوب إفريقيا حيث قاد فريقي بولوكواني سيتي وفري ستيت ستارز قبل تدريبه الجيش.

وقال المدير الفني الحالي لفريق طلائع الجيش في تصريحات نقلتها صحيفة "كيك أوف" :"صنداونز لديه إمكانية الفوز على الأهلي والأخير يمتلك الإمكانية أيضًا، النتيجة 50 -50 بين الطرفين".

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وأضاف :"بالنسبة لي نتيجة مباراة الذهاب ستكون مهمة لصنداونز نظرًا لإقامة المباراة الأولى على ملعبه".

وتابع :"الأهلي يعاني حاليًا نظرًا لإصابة لاعبين كبار مثل وليد سليمان فهو يعتبر أهم لاعبي الوسط".

وأكمل :"خط الوسط الدفاعي أهم ما يميز الأهلي خاصة بعد عودة أيمن أشرف الظهير الأيسر لمركز المدافع، بجانب الجانب الهجومي".