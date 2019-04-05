مركز شباب الزمالك الفلسطيني.. حينما قرر محبو القلعة البيضاء رؤية ناديهم في بلادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - في عام 2008 قرر 6 من مُشجعي الزمالك في فلسطين تدشين رابطة رسمية تحمل اسمه تُنسق في عملها مع "كابوهات" رابطة ألتراس وايت نايتس في مصر.

فيصوّر محمد الترامسي ـ الملقب بأبو لميس الزملكاوي ـ تجمعاتهم خلال مشاهدتهم للمباريات في أحد الملاعب وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتلقى رواجًا بين مُحبي الزمالك في مصر والوطن العربي.

حتى جائتهم فكرة عام 2012 بتأسيس مركز شباب يحمل اسم الزمالك ووطنهم "مركز شباب الزمالك الفلسطيني" ليكون تجمعًا له ويُرسخ اسم النادي في وطنهم لمحبيه؛ حيث حمل شعاره الأصلي بين علمي مصر وفلسطين.

وبالفعل أخذ أبو لميس الزملكاوي ومشجعين أخرين تجميع الأمول بينهم للحصول على مقر تأسيسي لمركز الشباب الزمالك الفلسطيني ليكون مركزًا للنشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي لمشجعي القلعة البيضاء.

لتزداد أعداد الرابطة ومن ثمّ أعضاء مركز شباب الزمالك الفلسطيني ويُصبح لهم "بانرات" خاصة بهم وكذلك ساحة لمشاهدة المباريات بها وبعض الأنشطة للأعضاء.

ولكن مع حل رابطة وايت نايتس ـ المنتمية لجماهير الزمالك ـ توقفت نظيرتها في فلسطين بالتزامن معها للتضامن.

ولكن هذا لم يؤثر على مركز شباب الزمالك الفلسطيني فقد تم اعتمادهم من قبل وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية بشكل رسمي؛ حيث حصلوا على الرخصة في عام 2012 ولكن بسبب الحصار على غزة والوضع الاقتصادي لم يكن مُفعلاً بصورة كبيرة حتى شهر مارس 2019؛ حيث تم انتخاب مجلس جديد لمركز شباب الزمالك الفلسطيني وتوظيف الكوادر بصورة أفضل لتفعيل النشاطات للأعضاء.

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وليس هذا فحسب بل زار وفد من مركز شباب الزمالك الفلسطيني مقر نادي الزمالك في ميت عقبة؛ حيث جلسوا مع مجلس الإدارة وعرضوا عليهم الفكرة:"كانوا سعداء بها وعرضوا علينا الدعم وكذلك نتواصل مع عدد من الشخصيات الزملكاوية الكبيرة في فلسطين ومصر والوطن العربي لتوسيع أنشطتنا".

ووثق أعضاء مجلس إدارة مركز شباب الزمالك الفلسطيني زيارتهم لميت عقبة بمنح مجلس الإدارة درعًا باسمهم وتم تصوير الزيارة من قبل الطرفين عبر مقطع فيديو.

ويبحث أعضاء مجلس إدارة مركز شباب الزمالك الفلسطيني عن خطوتهم الثانية بعد الحصول على مقر وهي إيجاد قطعة أرض لإنشاء ملعب خاص بالمركز بدلًا من استئجار مكانًا لأنشطتهم بجانب المركز.

فمركز شباب الزمالك الفلسطيني يُنظم في مدينة خان يونس بوسط قطاع غزة؛ حيث مقره بطولات في كرة القدم والتنس وغيرها من الرياضات البسيطة للأعضاء ومحبي النادي أمام الأندية الأخرى كما ينوّن تكوين فريق كرة القدم يُشارك في الدوري ويأملون في تواجده بالدوري الممتاز الفلسطيني:"نجمع الأموال من بعضنا البعض لتوفير ذلك".

ومع إعادة الاهتمام بالأنشطة أصبح مقر مركز شباب الزمالك الفلسطيني مركزًا لتجمع مُشجعي القلعة البيضاء قبل المباريات؛ حيث يجلسون في صالة كبيرة أمام 3 شاشات عرض كبيرة لمتابعة ناديهم المُفضل.

وضم المركز بداية من نهاية مارس الماضي 450 عضوًا يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية له بخلاف المشجعيين العاديين وهم بالآلاف الذي يتوافدون لمتابعة المباريات بمقره ولعل أصغرهم ابنة محمد الترامسي، المسؤول الإعلامي للمركز والرابطة، لاميس الذي اكتسب اسم شهرته وسط مُحبي الزمالك في بلاده والوطن العربي منها "أبو لاميس الزملكاوي".

ويسعى مسؤولو مركز شباب الزمالك الفلسطيني لإنشاء فرع أخر له في مدينة غزة شمال القطاع بخلاف مقرهم الإداري الذي تبلغ مساحته 200 متر في مدينة خان يونس.