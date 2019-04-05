مدرب صنداونز: التفوق على الأهلي بهدف واحد غير كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب إفريقي، أن الفوز على الأهلي بهدف دون رد لن يكون كافيًا نظرًا لوجود مباراة أخرى ستكون في مصر.

وأضاف المدير الفني لفريق صنداونز في تصريحات نقلتها صحيفة "كيك أوف" :"الأهلي خسر مباراتين خارج أرضه أمام سيمبا وفيتا كلوب بهدف دون رد، وإذا حققنا هذه النتيجة لن تكون كافية".

وكان الأهلي خسر مباراتين خارج أرضه أمام سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع موسيماني تصريحاته :"نحتاج إلى أداء جيد إذا أردنا الوصول لمباراة نصف النهائي، سأتبع أسلوب وحيد أمام الأهلي وهو وضعهم تحت ضغط بعد الأداء الذي قدموه أمام الاتحاد السكندري في الدوري".

الأهلي استطاع أن يفوز في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ27.

Advertisements

وواصل :"يجب أن نسير بحذر ونواجه الأهلي بنفس الأسلوب الذي اتبعناه أمام الوداد البيضاوي ولوبي ستارز وأسيك".

وأكمل :"المنافس يتميز لاعبيه بالذكاء ولديهم أفضل اللاعبين أمثال رمضان صبحي وأيمن أشرف بجانب حارس المرمى محمد الشناوي".

مدرب صنداونز كشف خلال تصريحاته :"استطعنا الفوز على الوداد بهدفين وكان بالإمكان الفوز بثلاثة أو أربعة أهداف كما فوزنا على أسيك بثلاثة أهداف وسجلنا ثلاثة أهداف أمام لوبي ستارز النيجيري، أنا لا أقول يجب أن نسجل ثلاثة أهداف ضد الأهلي لكن إذا لعبنا بنفس الطريقة فلما لا".

وأنهى بيتسو موسيماني تصريحاته :"فريق الأهلي مثالي من حيث التحركات الجيدة بين لاعبين، إذا نظرنا إلى مانشستر سيتي سنجد أنهم يلعبوا بأسلوب رائع لكنهم يخسروا بعض المباريات".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي غدًا السبت فريق صنداونز ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.