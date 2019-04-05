مدرب صنداونز يعلن: 4 غيابات أمام الأهلي.. وعودة باكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب إفريقي، أن فريقه سيدخل مباراة الأهلي مفتقدًا خدمات أربعة لاعبين، لافتًا إلى أن لاعبه باكامانى ماهلامبى (باكا) سيكون متاحًا في مباراة السبت.

ويستعد صنداونز لمواجهة الأهلي، غدًا السبت، في إطار ذهاب مباريات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

المدير الفني لصنداونز قال في تصريحات عبر صحيفة "سبورت 24" الجنوب إفريقية :"أنتوني لافور لن يكون متاحًا في مباراة السبت بسبب الإصابة التي تعرض لها حيث من المحتمل أن يغيب حتى نهاية الموسم".

وأضاف :"لافور يعاني من إصابة في الركبة تتطلب لجراحة، في المقابل يعاني جيريمي بروكي من إصابة في الفخذ".

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وتابع المدير الفني لفريق صنداونز حديثه عن الإصابات، قائلاً :"ريكاردو ناسيمنتو وأوبري نجوما غير متاحان أيضًا في مباراة السبت بسبب المرض".

وكشف موسيماني أن لاعبه باكامانى ماهلامبى (باكا) سيكون متاحًا في مواجهة فريقه السابق الأهلي بعد عودته من الإصابة والتي تعرض لها خلال الأسبوع الحالي.

وكان باكا (21 عامًا) تعرض لإصابة في أوتار الركبة يوم الإثنين الماضي حيث كانت تحوم الشكوك حول لحاقه بمباراة الأهلي بحسب تقارير صحفية من جنوب إفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي سيلاقي صنداونز مجددًا في لقاء الإياب والذي سيقام بمصر يوم 13 من الشهر الجاري.