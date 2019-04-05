مران الأهلي.. جمل خططية من لاسارتي.. وتدريبات فنية قوية لحراس المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
خاض الأهلي عصر اليوم الجمعة مرانه الأخير على ملعب لوكاس موريبي استعدادًا لمباراتهم في الثالثة عصر يوم غد السبت في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وخصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض التدريبات التكتيكية للاعبي الفريق في المران الأخير، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.
وحرص لاسارتي على إيقاف التدريبات أكثر من مرة؛ لتوجيه لاعبي الأهلي من خلال بعض المحاضرات النظرية السريعة.
وخاض محمد الشناوي وعلي لطفي، حارسا الفريق الأول تدريبات فنية قوية في المران الأخير ؛ حيث حصل الثنائي، الشناوي ولطفي، على بعض الوحدات التدريبية المتنوعة، ليعلن الثنائي جاهزيته لمواجهة الغد.
وشهد المران بعض التدريبات البدنية قبل أن يخضع اللاعبون لتدريبات خططية وتكتيكية، تحت إشراف مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.
وكان الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد تصدّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.
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