مدرب الإسماعيلي لمصراوي: الفوز على بيراميدز يقربنا من المربع الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد البلجيكي سيدومير، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن الفوز في مواجهة فريقه المقبلة أمام بيراميدز، تعني اقتراب الدراويش من المربع الذهبي.

ويحتضن ملعب الدفاع الجوي مواجهة الإسماعيلي أمام بيراميدز، المقرر لها مساء غدا السبت بالجولة الــ 28 بالدوري المصري.

وقال سيدومير في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الهدف الرئيسي من مواجهة بيراميدز هو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، للاقتراب من المربع الذهبي.

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وأضاف، أنه لا يعرف الهزيمة مع الإسماعيلي منذ توليه مهمة القيادة الفنية للفريق، لافتا أنه لابد من احترام المنافس.

وكان المدرب البلجيكي تولى مهمة القيادة الفنية لفريق الإسماعيلي يوم 15 ديسمبر، ليقود بعدها الفريق لتحقيق الانتصار بالدوري خلال 6 مباريات والتعادل في أربع مواجهات.

وأتم مدرب الإسماعيلي تصريحاته:" كل النتائج واردة في كرة القدم، لكن سنبحث عن تحقيق الثلاث نقاط أمام بيراميدز للاقتراب أكثر من المربع الذهبي".

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بينما يملك الإسماعيلي 35 نقطة بالمركز السابع بجدول ترتيب الدوري.