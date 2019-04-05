أجلت لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرارها بشأن إساءة عنصرية مزعومة تعرض لها مهاجم يوفنتوس مويزي كين، خلال مباراة على أرض كالياري وغرمت اللاعب بسبب ادعاء السقوط في المواجهة ذاتها.

ووقف كين، الذي تعرض لصيحات طوال المباراة، أمام جماهير كالياري خلف المرمى وفتح ذراعيه عقب تسجيله الهدف الثاني ليوفنتوس في الانتصار 2-0 الثلاثاء الماضي.

وفي ردها على تصرفاته أطلقت جماهير كالياري بعض الأصوات التي ينظر إليها في إيطاليا على إنها إساءة عنصرية.

وأبدى لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتودي زميل كين في الفريق غضبه الشديد بسبب تلك الواقعة التي حدثت في الدقيقة 85.

وكان ماتودي اشتكى أيضاً من تعرضه لإهانة عنصرية أمام كالياري الموسم الماضي.

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وقالت اللجنة اليوم الجمعة، إنها طلبت المزيد من المعلومات من مراقبي المباراة والسلطات: “لتحديد التوقيت الذي تعرض فيه ماتودي وكين إلى تلك الهتافات التي قد ترتقي لإهانات عنصرية”.

وأضافت في بيان أنها تحتاج أيضاً إلى تحديد “الأبعاد الحقيقية” لتلك الإساءة المزعومة.

وقررت اللجنة تغريم كين (19 عاماً) 2000 يورو (2242 دولاراً) بداعي ادعاء السقوط في منطقة الجزاء في الشوط الأول والتي نال إنذاراً بسببها.

كما غرمت اللجنة لاعب نابولي أركاديوش ميليك نفس القيمة المالية لادعاء السقوط في المباراة أمام إمبولي.

وفي وقت سابق هذا الموسم عوقب إنتر بخوض مباراتين على أرضه دون جمهور بعد تعرض كاليدو كوليبالي مدافع نابولي لإساءة في مباراة على ملعب سان سيرو.