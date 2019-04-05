غوارديولا يتحدث عن اعتزال نجم توتنهام بسبب العنصرية

حث مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، ظهير توتنهام هوتسبير داني روز، على عدم السماح للعنصرية بالانتصار، رداً على خططه بشأن إنهاء مسيرته في كرة القدم.

وقال روز لاعب منتخب إنجلترا أمس الخميس، إنه ربما يتعجل اعتزال اللعب لأنه لم يعد يحتمل العنصرية في المباريات والشعور بالإحباط بسبب رد فعل المسؤولين.

وكان روز ضمن عدة لاعبين إنجليز تعرضوا لإهانات عنصرية خلال مباراة ضد الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 الشهر الماضي.

وقال غوارديولا الذي سيلتقي فريقه مع توتنهام في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، إن روز يجب أن يواصل اللعب وأن يستمر في مكافحة العنصرية.

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وأبلغ مؤتمراً صحافياً اليوم الجمعة: “أفضل طريقة هي القتال ومكافحة هذا الموقف البغيض كما أنه لاعب رائع”.

وأضاف: “سأبلغه بذلك عندما أراه يوم الثلاثاء”.

وأعادت الصيحات العنصرية في الجبل الأسود فتح باب الجدل بشأن إجراءات السلطات لعرقلة العنصرية وعدم كفايتها.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة ألكسندر تشيفرين هذا الشهر إن الحكام يجب أن يوقفوا المباريات عند تعرض اللاعبين لأي نوع من التمييز العنصري.