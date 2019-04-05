مستشار رئيس برشلونة يقول كلمته بشأن غريزمان

أجاب مستشار رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو، كارليس ريكساش، بكل صراحة بعد سؤاله عما سيقوله للأخير إذا طلب رأيه حول التوقيع مع مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان، قائلاً: “لن أوقع معه، وليس هناك وضوح أكثر من ذلك”.

وبرر ريكساش رده هذا بأن المهاجم الفرنسي سنحت له فرصة الانضمام للفريق الكاتالوني ولكنه في النهاية فضّل الاستمرار مع أتلتيكو مدريد، حيث قال: “القطار يمر لمرة واحدة في الحياة وإذا لم تلحق به فقد انتهى الأمر”.

وأكد اللاعب والمدرب السابق لـ”البلاوغرانا” أنه لا يجب إظهار “غضب أو ضغينة” تجاه غريزمان خلال مواجهة الفريقين غداً السبت، في الدوري الإسباني (الليغا) على ملعب كامب نو، وأضاف: “يجب أن نستقبله جيداً”.

وأوضح ريكساش أن مباراة الغد ستحدد مسار الليغا بالنسبة لبرشلونة بشكل كبير، فإذا فاز الفريق الكاتالوني غداً على “الروخيبلانكوس” ستكون نسبة تحقيقه للقب كبيرة.

وحول مواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، أكد مستشار رئيس النادي أن فريقه هو المرشح الأكبر للفوز أمام فريق “يصعب كثيراً تسجيل الأهداف في مرماه”، وأنه ببعض من الحظ سيتمكن البلاوغرانا من الفوز بهذه البطولة الأوروبية العريقة.