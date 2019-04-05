التاريخ يختار بين بايرن ميونيخ ودورتموند

للمرة الأولى منذ فترة طويلة، يجد بايرن ميونخ نفسه في المركز الثاني بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، قبل مواجهته المرتقبة مع منافسه التقليدي العنيد بروسيا دورتموند والمقررة غداً السبت.

ويتصدر دورتموند جدول المسابقة حالياً برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطتين فقط أمام بايرن، قبل آخر سبع جولات من المسابقة.

وقد تلعب نتيجة مباراة الغد دوراً كبيراً في تحديد شكل المنافسة على لقب البوندسليغا هذا الموسم.

وخلال آخر عشر مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات، حقق بايرن الفوز في خمس مباريات مقابل ثلاثة انتصارات لدورتموند وتعادلين.

والقائمة التالية توضح نتائج آخر عشر مباريات بين الفريقين في مختلف البطولات:

4-10-2015، بايرن × دورتموند 5-1

5-3-2016، دورتموند × بايرن 0-0

21-5-2016 بايرن × دورتموند 4-3

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19-11-2016، دورتموند × بايرن 1-0

8-4-2017، بايرن × دورتموند 4-1

26-4-2017 بايرن × دورتموند 2-3

4-11-2017 دورتموند × بايرن 1-3

20-12-2017 بايرن × دورتموند 2-1

31-3-2018 بايرن × دورتموند 6-0

10 / /11 2018 بوندسليجا دورتموند × بايرن 3 / 2