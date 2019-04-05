زيدان يكشف عن رأيه في هازارد

أثنى المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، على البلجيكي إدين هازارد، الذي يتردد اسمه في قلعة سانتياغو بيرنابيو، إذ أكد أنه “لاعب لطالما قدره”.
وعلى الرغم من أنه يُعرف بالحرص الشديد في تصريحاته ويحاول دائماً تجنب التعليق على صفقات محتملة، احتراماً للاعبين الحاليين بالريال، لم يبخل “زيزو” بالثناء على صانع ألعاب تشيلسي.
وقال المدرب الفرنسي خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة إيبار بالدوري الإسباني: “لن أقول رأيي الشخصي.. سنتحدث عن الأمر نهاية الموسم الجاري أو مع بداية الموسم المقبل”، لكن هذا لن يمنعه من إبداء إعجابه بالدولي البلجيكي البالغ من العمر 28 عاماً.
وأكد زيدان أن “هازارد لاعب لطالما قدّرته والجميع يعلم ذلك.. لعب في فرنسا ورأيته كثيراً وأعرفه شخصياً، ليس بالأمر الجديد أن أقول إنه لاعب مدهش”.
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