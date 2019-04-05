تعرف على برنامج الزمالك في اليوم الأول بالمغرب

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، تناول اللاعبين وجبة الغداء فى الثالثة عصرا، بينما يلقي محاضرة على اللاعبين في الرابعة بإحدى قاعات الفندق الذى تقيم فيه البعثة.
كما يخوض الفريق المران في السابعة بتوقيت القاهرة علي الملعب الفرعي لاستاد ادرار الذى يتسع لنحو 46 ألف مشجع.
ووصل فريق الزمالك إلى مدينة أكادير المغربية مساء أمس استعدادا لمواجهة فريق حسنية أكادير بعد غدٍ الأحد فى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
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