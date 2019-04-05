غيابات بالجملة عن صفوف ريال مدريد

أنهى ريال مدريد استعدادته لمواجهة إيبار المقررة غداً السبت في الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في جلسة تدريب شهدت مشاركة داني كارفخال وغياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وماركوس يورنتي والبرازيلي فينيسيوس جونيور للإصابة.

وبرغم مشاركته في التدريب، لا يبدو أن كارفاخال سيكون متاحاً لمدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان، لمباراة غد، ومن المرجح أن يحل ألفارو أودريوزلا محله في مركز الظهير الأيمن.

واستعان زيدان بحارس الرديف موحا راموس لتغطية غياب كورتوا الذي لم يتعاف بعد من إصابته.

ولن يتمكن زيدان كذلك من الاعتماد على يورينتي وفينيسيوس بداعي الإصابة، ولا مارسيلو الذي سيغيب للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ما سيدفع المدرب الفرنسي للاستعاضة عنه بسرجيو ريغيليون في مركز الظهير الأيسر.