زيدان: لهذا السبب لا أشعر بالقلق

أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، أنه لا يشعر بالقلق حيال عدم استقرار نتائج فريقه في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن لاعبيه لديهم رغبة كبيرة في إنهاء الموسم بشكل جيد.

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الجمعة، قبل مباراة ريال مدريد أمام إيبار في الدوري الإسباني “الليغا” غداً السبت: “أنا لست قلقاً، هذا هو المتاح، لدينا 8 مباريات وعلينا أن نخوضها بشكل جيد، اللاعبون يفكرون في الشيء نفسه، إنها أمور عليك أن تقبلها، يمكنك أن تطلعني على بيانات ما فاز به هؤلاء خلال 5 أو 6 أو 7 أو 8 سنوات، لقد فازوا بالكثير”.

وأضاف: “هذا العام صعب وسنحاول تغيير هذا الوضع، النادي في حاجة إلى العودة إلى الانتصارات وللقيام بأشياء كبيرة”.

واعترف زيدان أنه من الصعب اللعب في موسم مثل هذا، كما أشار إلى أنه كانت له تجربة مماثلة في آخر موسم له مع ريال مدريد كلاعب.

وأردف المدرب الفرنسي قائلاً: “عشت هذا الموقف، كمدرب علي أن أقول للاعبين أن أفضل طريقة للخروج من هذا الموقف هي العمل، وأن نشعر بالسعادة عندما نفوز حتى لو لم نكن ننافس على شيء”.

وأصر زيدان على أن هزيمة ريال مدريد أول أمس الأربعاء أمام فالنسيا كانت مؤلمة، ولكنه لا يرغب في التفكير فيها كثيراً، واستطرد قائلاً: “لم نقدم مباريات كبيرة أيضاً أمام سيلتا وهويسكا وفزنا، ولكننا سنحاول أن نحسن من أنفسنا شيئاً فشيئاً”.

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وأكمل زيدان قائلاً: “قرأت الكثير من الأشياء بعد مباراة فالنسيا تقول إننا لعبنا بشكل سيء للغاية، ولكن هذا محض كذب، علينا أن نحسن من بعض الأشياء وأن نعتقد بأننا لا نقوم بكل شيء على نحو سيء”.

وعلى جانب آخر، أكد زيدان أنه لم يستقر بعد على التغييرات التي يعتزم القيام بها في ريال مدريد استعداداً للموسم القادم، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى اهتمامه باللاعب البلجيكي إيدن هازارد الذي أثني عليه كثيراً.

وتابع النجم الفرنسي السابق قائلاً: “إنه لاعب لطالما كنت أقدره، الجميع يعرف هذا، لقد رأيته كثيراً وأعرفه شخصياً، إنه لاعب رائع”.

وتحدث زيدان أيضاً عن عودة اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى المشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابته، حيث قال: “إنه يتعافى بشكل جيد من إصابته، لقد عاد للملعب (المشاركة في التدريبات) أراه بحالة نفسية جيدة”.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب البرازيلي الشاب عن تشكيلة ريال مدريد أمام إيبار، الفريق الذي أشاد به زيدان وأكد أنه يقدم موسماً جيداً.