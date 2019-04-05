بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم بالدوري الإنجليزي

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون والتي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت مصر على ملعب سانت ميريز ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة

القدم.

وفي إطار حرصنا على تغطية الدوري الإنجليزي سيكون البث المباشر لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم السبت متاحًا في الموعد المحدد له عبر الشاشة التالية بجودة عالية

وسيكون اللقاء بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم ..

يذكر أن مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدور الأول انتهت بفوز الليفر بثلاثية دون رد على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة وسجل أهداف الريدز ويسلي هوديت "هدف في مرماه" وجويل ماتيب ومحمد صلاح.