انطلاق بطولة نادي المنيا التنشيطية للإسكواش بمشاركة 60 لاعب ولاعبة

انطلقت بطولة نادي المنيا التنشيطية للإسكواش، اليوم الجمعة، والتي يشارك فيها نحو 60 لاعب ولاعبة، من مختلف الأعمار السنية المختلفة، تحت رعاية المحاسب عاطف عبدالجابر ، رئيس مجلس الإدارة.

وتضم البطولة عدد من اللاعبين واللاعبات من أبناء الجمعية العمومية، وكذلك بعض المشاركين من طلاب

الجامعة، وتعد البطولة تنشيطية استعدادا لبطولة الجمهورية التي تقام بنادي " مدينتي " بالقاهرة وتنطلق يوم 9 إبريل الجاري وحتى يوم 15 من الشهر نفسه.

ومن المقرر ، أن تستمر فعاليات البطولة داخل نادي

المنيا ، حتى يوم 8 ابريل ، وسيتم في نهايتها تكريم اللاعبين الفائزين ، وتوزيع جوائز وشهادات تقدير لهم، ويشرف على البطولة الدكتور خالد عبدالعزيز ، المدير الفني للعبة بنادي المنيا، و الحكام كل من ، محمد محسن ، أحمد سمير ، وهدير ممدوح، والإداري أحمد عبدالعزيز، تحت إشراف محمد أحمد شحاته مشرف النشاط بالنادي.