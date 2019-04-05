انطلقت بطولة نادي المنيا التنشيطية للإسكواش، اليوم الجمعة، والتي يشارك فيها نحو 60 لاعب ولاعبة، من مختلف الأعمار السنية المختلفة، تحت رعاية المحاسب عاطف عبدالجابر ، رئيس مجلس الإدارة.
وتضم البطولة عدد من اللاعبين واللاعبات من أبناء الجمعية العمومية، وكذلك بعض المشاركين من طلابالجامعة، وتعد البطولة تنشيطية استعدادا لبطولة الجمهورية التي تقام بنادي " مدينتي " بالقاهرة وتنطلق يوم 9 إبريل الجاري وحتى يوم 15 من الشهر نفسه.
ومن المقرر ، أن تستمر فعاليات البطولة داخل نادي
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق بطولة نادي المنيا التنشيطية للإسكواش بمشاركة 60 لاعب ولاعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.