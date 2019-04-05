الارشيف / اخبار الرياضه

انطلاق بطولة نادي المنيا التنشيطية للإسكواش بمشاركة 60 لاعب ولاعبة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انطلقت بطولة نادي المنيا التنشيطية للإسكواش، اليوم الجمعة، والتي يشارك فيها نحو 60 لاعب ولاعبة،  من مختلف الأعمار السنية المختلفة، تحت رعاية المحاسب عاطف عبدالجابر ، رئيس مجلس الإدارة.

وتضم البطولة عدد من اللاعبين واللاعبات من أبناء الجمعية العمومية، وكذلك بعض المشاركين من طلاب

الجامعة، وتعد البطولة تنشيطية استعدادا لبطولة الجمهورية التي تقام بنادي " مدينتي " بالقاهرة وتنطلق يوم 9 إبريل الجاري وحتى يوم 15 من الشهر نفسه.

ومن المقرر ، أن تستمر فعاليات البطولة داخل نادي

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
المنيا ، حتى يوم 8 ابريل ، وسيتم في نهايتها تكريم اللاعبين الفائزين ، وتوزيع جوائز وشهادات تقدير لهم، ويشرف على البطولة الدكتور خالد عبدالعزيز ، المدير الفني للعبة بنادي المنيا، و الحكام كل من ، محمد محسن ، أحمد سمير ، وهدير ممدوح، والإداري أحمد عبدالعزيز، تحت إشراف محمد أحمد شحاته مشرف النشاط بالنادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق بطولة نادي المنيا التنشيطية للإسكواش بمشاركة 60 لاعب ولاعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا