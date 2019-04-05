روبن دياز يرفض يوفنتوس ويقرر اللعب لهذا الفريق

أخبر خورخي مينديز وكيل أعمال روبين دياز مدافع بنفيكا البرتغالي المتألق، إدارة يوفنتوس الإيطالي أن اللاعب يرفض اللعب مع اليوفي وقد أختار وجهته القادمة.

وقالت إذاعة راديو "راي سبورت" الإيطالية أن

مينديز قد أخبر يوفنتوس برفض دياز اللعب ضم صفوف الفريق الإيطالي، حيث قد فضل اختيار اللعب مع أتلتيكو مدريد الإسباني تحت قيادة دييجوسيميوني.

وأشارت الإذاعة أن مينديز أخبر يوفنتوس أنهم قد تأخروا في الاستفسار حول إمكانية ضم جوهرة بنفيكا، وأن اللاعب قد أتم أتفاقه مع أتلتيكو مدريد.

وكان روبن دياز هدفًا للعديد من أندية كبار أوروبا من ضمنها مانشستر يونايتد ويوفنتوس وأندية إنجليزية أخرى.