صور .. الجماهير غائبة عن الأضواء وحاضرة بقوة مع المظاليم

على الرغم من قرار منعها من الحضور بالدوري الممتاز منذ عدة سنوات لأسبابٍ مختلفة ، الا أن حضورها الطاغي في ملاعب القسمين الثاني والثالث يحمل طابع خاص وجميل يعكس عشق المصريين لكرة القدم ، تجدها تقوم بكرنفالات وأهازيج تعكس ثقافات المشجع البسيط في المدرجات بأقل الإمكانيات وأبسط الطرق.

جماهير بيلا بمحافظة كفر الشيخ هي الأبرز من حيث الدخلات في المدرجات بألوانها الزرقاء ، وأيضاً تشتهر جماهير دكرنس وشبان بداواي في الدقهلية بالحضور الطاغي رغم

قلة عدد سكان البلدتين ‘ فيما لم تفقد جماهير المنصورة وغزل وبلدية المحلة الأمل في تشجيع فرقها رغم عدم التوفيق في الصعود منذ سنوات ، ومازالت جماهير الترسانة صاحبة الحضور الأكبر في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني بصحبة أبناء الغريب جماهير منتخب السويس ، ومع إشتعال المنافسة بمجموعة الصعيد تجد جماهير أسوان وبني سويف والتليفونات وطهطا حاضرة وبقوة.

حضور الجماهير وعدم إثارتها للمشاكل في القسمين الثاني والثالث جعلت بعض المتابعين يطالبون بعودتها للدوري الممتاز خاصة مع عودة أسوان وطنطا لدوري الأضواء والشهرة.

جماهير شبان بداواي بالدقهلية أحد فرق دوري القسم الثالث والصاعد لدورة الترقي ..

جماهير طهطا بمجموعة الصعيد تظهر حبها لمدربها أشرف السيد بطرق بسيطة

فرحة جماهير أسوان بالصعود للدوري الممتاز ..

Advertisements

جماهير السويس لم تفقد الأمل في مساندة فريقها والعودة للدوري الممتاز .

جماهير دكرنس في الدقهلية حاضرة وبقوة في مباريات فريقها من أجل العودة إلى القسم الثاني ..

جماهير بيلا بمحافظة كفر الشيخ صاحبة كرنفالات دائما بملعبها ..

جماهير الترسانة الوفية لم تفقد الأمل وتساند فريقها بكل قوة ..