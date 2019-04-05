مهاب ياسر يفوز بجائزة أفضل لاعب ببطولة الأنوكا

حصل اللاعب المصري مهاب ياسر على جائزة أفضل لاعب في بطولة الأنوكا تحت 18 عاما المقامة بروندا. تحت 18 عاما المقامة بروندا. وذلك بعد تتويج منتخب مصر للشباب 3x3 بالميدالية الذهبية. بينما وحقق يوسف رفعت المركز الثالثة في مسابقة الرميات الثلاثية.

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