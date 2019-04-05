كوكا: أسعى لتسجيل المزيد من الأهداف وسنقاتل لتحقيق كأس أمم أفريقيا

أكد أحمد حسن كوكا مهاجم أوليمباكوس اليوناني المعار من فريق سبورتينج براجا البرتغالي، أنه يتطلع لتسجيل المزيد من الأهداف مع فريقه وحصد البطولات.

وأشار كوكا أنه يهدف مع المنتخب الوطني لتحقيق كأس أمم أفريقيا لافتًا أن البطولة التي ستستضيفها مصر وستشكل ضغط على اللاعبين لأن البطولة ستكون على أرضنا ووسط الجمهور.

وقال كوكا في حواره مع موقع "نوفا سبورتس" اليوناني: " أهدافي المستقبلية مع الفريق ومنتخب بلادي؟ لدي طموحات كبيرة، أتطلع للمستقبل والعمل من أجله، مع فريقي أوليمباكوس أنا موجود معهم على سبيل الإعارة، وأشعر أني جيد هنا معهم، أريد أن أسجل المزيد من

الأهداف".

وأضاف: " كما أتطلع لحصد البطولات معهم، ومع منتخب الوطني نتطلع في بطولة أفريقيا والتي ستسضيفها بلادنا للتتويج بها، على الرغم من ذلك سيشكل علينا ضغط".

وتابع" سنحاول القيام بكل ما بوسعنا، نحن لدينا مدرب جيد وفريق جيد، الكل فخور بتمثيل المنتخب الوطني، ولو استدعاني مدرب المنتخب خافيير أجيري للعب معهم، سأكون فخور جدًا وسأحاول القيام بكل شئ من أجل حصد البطولة".