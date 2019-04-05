جمعية قدامى اللاعبين تكرم نخبة من رموز كرة القدم المصرية

تقيم الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى برئاسة اللواء عبدالمنعم الحاج احتفالية كبري غدا السبت الموافق 6 أبريل تحت مسمي "يوم الوفاء الثالث" والذى تنظمة الجمعية سنويًّا تحت رعاية كل من معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتوره غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى حيث يقوم مجلس اداره الجمعيه خلال فعاليات الاحتفال الكبير بتكريم 25 رمزا من رموز ونجوم ولاعبي كرة القدم القدامى من الزمن الجميل الذين أثروا الملاعب المصرية والعربية والافريقية والدولية بجهدهم وبطولاتهم وإنجازاتهم الرائعة.

يحضر فعاليات الاحتفال نخبة من

نجوم ومسئولى الكرة والإعلام الرياضى ورموز المجتمع وكبار المسئولين.وذلك علي مسرح وزارة الشباب والرياضة بميت عقبة في تمام الساعة السابعه مساءً.واضاف اللواء عبدالمنعم الحاج رئيس الجمعية أن أبرز اللاعبين المكرمين من نجوم كرة القدم هم كل من منير كمال نادي الزمالك وجمال عبدالعظيم النادي الأهلى و هشام عبدالرسول نادي المنيا و الجارم نادي الاتحاد و أحمد خليل نادي الاتحاد وإسماعيل ريان نادي الطيران و رأفت مكى ناديالترسانة و جمال جودة النادي المصري و كرم عبدالمنعم نادي السكة وأنوس النادي الإسماعيلى ومجدى كامل نادي السكة والمقاولون و أحمد زايد النادي الأهلى وعادل هيكل النادي الأهلى و على خليل نادي الزمالك و إبراهيم يوسف نادي الزمالك وأحمد رفعت نادي الزمالك و عبدالرحيم محمد نادي الزمالك و ريعو النادي الأهلى والنادي الاسماعيلي و جمال سالم نادي المقاولون و إسماعيل اليمنى النادي الأوليمبى و أنور سلامة النادي الأهلى ومصطفى عبده النادي الأهلى وسطوحى نادي المنصورة و حافظ غباشى النادي الإسماعيلى و عزت أبو الروس النادي الأهلى و أحمد أبو رحاب نادي إسكو و مروان كنفانى النادي الأهلى و مصطفى شتا النادي الاوليمبي.