14 لاعبًا في قائمة منتخب الصالات المغادرة إلى سلوفاكيا

اختار الجهاز الفني لمنتخب الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، 14 لاعباً للسفر إلى سلوفاكيا بعد غدٍ الأحد لخوض مباراتين وديتين أمام الأخير الثلاثاء والأربعاء المقبلين. أمام الأخير الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وجاءت اختيارات الجهاز الفني كالتالي: جمال عبد الناصر، عبد الرحمن عباس، رجب رمضان، مصطفى عيد، أحمد عبد القادر، المعتز بالله سامي، ابراهيم مجدي، محمد منصور، صلاح حسني، يوسف محسن، محمد احمد السيد، مؤمن حمدان، مصطفى عبد المجيد، محمد سعيد.

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