لاعب باريس سان جيرمان يختار الانضمام إلى ريال مدريد

يسعى أدريان رابيو لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي.

وكان قد أعلن رابيو في وقت سابق، رغبته بعدم التجديد عقده مع

الفريق باريس سان جيرمان، مما جعل إدارة النادي الباريسي تستبعده من المشاركة مع الفريق، وخروجه من القائمة.

وأشارت التقارير الصحفية أن رابيو قد اختار وجهته المقبلة،

حيث اختار اللعب ضمن صفوف ريال مدريد بدلًا من برشلونة الذي كان يرغب بضم اللاعب، إلا أن اللاعب الفرنسي يرغب باللعب تحت قيادة زين الدين زيدان، بعدما أبدى اهتمامه بضمه.

وكان رابيو هدفًا لعديد من كبار أندية أوروبا من ضمنها، برشلونة وليفربول ويوفنتوس.