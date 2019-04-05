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بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والشباب اليوم في الدوري السعودي

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تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والشباب والتي ستنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر التاسعة إلا الربع بتوقيت على

ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ستنقل مباراة الأهلي والشباب عبر

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قناتي KSA Sports 1 HD و Dawri Plus 1 HD بصوت المعلقين الرياضيين سمير المعيرفي ksa وعيسى الحربين دوري بلس بينما يمكنكم مشاهدة مباراة الشباب والنصر بجودة عالية من خلال الشاشة التالية ..

بث مباشر مباراة الأهلي والشباب ..

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