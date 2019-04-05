بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والشباب اليوم في الدوري السعودي

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والشباب والتي ستنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر التاسعة إلا الربع بتوقيت السعودية علىملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
ستنقل مباراة الأهلي والشباب عبر
بث مباشر مباراة الأهلي والشباب ..
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