الأهلي يقترب من حسم الصفقة المتعثرة من الإسماعيلي

قطع الأهلي شوطًا هامًا في مفاوضاته مع الإسماعيلي لضم المدافع “محمود متولي” قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأعلن الإسماعيلي عرض اللاعب صاحب الـ 26 عامًا للبيع فى الصيف المقبل لأعلى سعر، واستغلت إدارة الأهلي الفرصة لإعادة فتح الملف من جديد.

وحصل مسؤولو الأهلى على توقيع اللاعب في الميركاتو الشتوي 2019، قبل أن تفشل الصفقة بسبب تعنت مسؤولي الدروايش، خوفًا من ردة فعل جمهور النادي.

وأكد مصدر خاص بموقع “الخليج 365” بأن اللاعب وضع الانتقال للنادي الأهلي خلال الصيف المقبل على رأس رغباته، خصوصا بعد تراجع نسبة مشاركاته مع الإسماعيلي في الفترة الأخيرة.

ولعب محمود متولي 14 مباراة هذا الموسم، علمًا بأنه لعب ضعف هذا العدد من المباريات في نفس التوقيت الموسم الماضي (28 مباراة).

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واستطاع محمود متولي الانضمام لمنتخب مصر الأول فى الكثير من المعسكرات خلال فترتي هيكتور كوبر وخافيير أجيري، وهذا ما يشجع إدارة الأهلي على ضمه.

محمود متولي الذي يُجيد كقلب دفاع وفي مركز لاعب الوسط الدفاعي، شارك مع الإسماعيلي في مباراة المقاولون العرب بالجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز، وانتهى اللقاء بفوز الدراويش بثنائية نظيفة.

وسجل اللاعب ما مجموعه 13 هدفًا بقميص الإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز منذ تصعيده للعب مع الفريق الأول للإسماعيلي عام 2012.

وكان آخر أهداف محمود متولي في الدوري أمام المستقبل بالجولة ال22 عندما انتصر الإسماعيلي بنتيجة 2/3.

ويبحث الأهلي عن مدافع جديد بسبب كثرة إصابات سعد الدين سمير ورامي ربيعة، وتقدم محمد نجيب في السن.