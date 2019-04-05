رياضة | التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والشباب في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والشباب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الشباب على النحو التالي:

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"عبد الله السديري، جمال بالعمري، جامان، عبد الله الشمري، محمد سالم، عبد المجيد الصليهم، حسن معاذ، مبارك بوصوفة، بوديسكو، سيبا، بوبكر تراولي".

كما أعلن خورخي فوساتي، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل الراقي الذي يضم "محمد العويس، عبد الباسط هندي، ادريلان سانتوس، سعيد المولد، باولو دياز، محمد آل فتيل، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، نيكولا ستانسيو، دجانيني تفاريس، عبد الفتاح عسيري".