رياضة | لاسارتي يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام صن دوانز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام صن دوانز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفضل الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الاعتماد على أيمن أشرف وسعد سمير في قيادة دفاع الفريق أمام صن داونز.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز، في الثالثة عصر غد السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وقال مصدر داخل الجهاز الفني إن هناك حالة من الاستقرار على الدفع بكل من أيمن أشرف وسعد سمير في هذه المباراة، بعد الاعتماد على رامي ربيعة وياسر ابراهيم في لقاء الاتحاد السابق بمسابقة الدوري الممتاز.

وشدد المصدر على أن المدير الفني يفضل أيمن وسعد في هذه المباراة، وذلك بسبب تفاهمهما في المباريات الماضية، واكتسابهما حساسية المباريات سواء في إفريقيا أو في الدوري.