رياضة | جحيم الكامب نو ينتظر جريزمان.. وفالفيردي يوجه رسالة لجماهير برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جحيم الكامب نو ينتظر جريزمان.. وفالفيردي يوجه رسالة لجماهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني على شائعات انضمام أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد للبرسا في الصيف المقبل.

وقال فالفيردي على هامش المؤتمر الصحفي مساء اليوم: كل لاعب حُر بتقرير مصيره وكل نادي حُر باتخاذ قرار حول اللاعبين الذين يريدهم، كل شخص حر بإتخاذ قرار مستقبله الخاص ، سنأخذ إحتياطنا ضد جريزمان لكن لا شئ أكثر من ذلك

وعن صافرات الاستهجان ضده في مباراة الغد بين برشلونة وأتليتكو قال: ما أريده من الجمهور غدا أن يقومو بالتشجيع لنا فقط ولا النظر لجمهور الخصم لا أحب عندما نذهب لملعب أخر ويصفرو على لاعبيني كأنهم يقولو أن لاعبيني أهم من تشجيع ناديه.

ورد فالفيردي على عدم رغبة الجماهير في استكمال مسيرته مع برشلونة من خلال تصويت سابق قال: الحقيقة أنني لا أعطي أهمية للتصويت لا الرياضية ولا السياسية ، أعتقد أن الكثير راضي عني ونسعى لتمديد سيطرتنا وترجمتها لألقاب .. بالنسبة لي أنا حققت دوري واحد لكن الجميع حقق الكثير وأريد الثانية.