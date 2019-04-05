رياضة | الكشف عن آخر مستجدات الحالة الصحية لأسطورة البرازيل بيليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن آخر مستجدات الحالة الصحية لأسطورة البرازيل بيليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مستشار أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه آخر مستجدات الحالة الصحية للاعب السابق والذي يعاني من التهاب في المسالك البولية.

وأفاد مستشار بيليه بتحسن صحة اللاعب السابق لكن تاريخ مغادرته المستشفى في باريس لم يحدد حتى الآن، مضيفا أن: "كل الأمور تحت السيطرة. صحة بيليه تتحسن" مشيرا إلى أنه لم يُعرف حتى الآن تاريخ مغادرته المستشفى، حسبما نقلت صحيفة timesofindia.

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يذكر أن بيليه، البالغ 78 عاما، كان قد دخل إحدى مستشفيات ضواحي باريس أمس غداة حفل ترويجي أقامته إحدى العلامات التجارية الخاصة بالساعات، جمعه مع النجم الواعد للكرة الفرنسية لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وغاب بيلية عن عام 2016 عن مراسم إضاءة شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لظروف صحية أيضا، كما ظهر في العديد من المناسبات وهو جالس على كرسي متحرك.