رياضة | ننشر قائمة طلائع الجيش لمواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر قائمة طلائع الجيش لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي غدا السبت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من :-

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محمد بسام وعاصم صلاح ومصطفى محمد ويوسف محمد وعموري وكريم طارق وشيكاتارا وعلي الفيل وأحمد سمير وإسلام جمال ومحمد شعبان وخالد سطوحي وكابوريا وإسلام اجوجو وفرانك ستيفن وتالا نداي وأحمد سامي وبوشا وعلي الزهدي وإسلام سري.