رياضة | خطوة مفاجئة من أجيري بشأن قائمة المنتخب قبل أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة مفاجئة من أجيري بشأن قائمة المنتخب قبل أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على انضمام 25 لاعبًا خلال المعسكر المقبل.

يأتي ذلك بعد اتفاق أجيري مع معاونيه على تقليص عدد اللاعبين إلى 25 لاعبًا فقط في القائمة النهائية، التي سيتم استدعائها قبل بطولة الأمم الإفريقية.

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وينطلق معسكر الفراعنة، يوم 6 يونيو ويستمر حتى موعد انطلاق البطولة يوم 21 من نفس الشهر، ويسعى المدير الفني للتركيز مع عدد من اللاعبين فيما يخص المهام والتدريبات فى ظل عدم وجود وقت كاف لتوسيع القاعدة والاختيارات.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.