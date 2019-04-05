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رياضة | بعثة الإسماعيلي تطير إلى القاهرة استعدادا لمباراة بيراميدز

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غادر لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى إلى القاهرة منذ قليل ، تحضيرا لمواجهة بيراميدز على ملعب الدفاع الجوى فى الأسبوع الــ28 لبطولة الدورى الممتاز.

 

وظهرت علامات الاصرار والتحدى على وجوه اللاعبين ، سعيا لاستمرار النتائج الإيجابية والصعود بجدول الترتيب للمربع الذهبى.

 

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يذكر أن الفريق يحتل المركز السابع برصيد 35 نقطة فيما يحتل الفريق الوليد المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

 

 

 

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