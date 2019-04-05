رياضة | الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادا لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادا لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى لمباراة بيراميدز المقرر لها غدا السبت باستاد الدفاع الجوى ، فى إطار منافسات الأسبوع الــ28 بمسابقة الدورى الممتاز.

المران تخلله تدريبات خفيفة على سرعة التحول من الدفاع للهجوم والتسليم والتسلم فى المساحات.

وشارك المدرب البلجيكى ومعاونه محمد محسن أبوجريشة فى المران وسط حالة من الحماس والاصرار لدى جميع اللاعبين من أجل استمرار الانتصارات.

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واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين قبل أن يقوم المدير الفنى بمنحهم تعليمات خاصة على كيفية الحد من الرقابة الدفاعية.

من جانبه، تخلص محمد مجدى حارس المرمى من الجبس الذى تم وضعه فى يده ، بعد تعرض إصبعه للشرخ ، على خلفية مشاركته فى مواجهة الإفريقى التونسى بختام مشوار الفريق بدورى أبطال أفريقيا.

وأصبح مجدى يرتدى واقٍ على يده من أجل الحماية ، حيث من المقرر أن يشارك فى التدريبات الجماعية عند اكتمال شفاءه بشكل كامل خلال أسبوعين على أقصى تقدير.

فى ذات السياق ، يرتدى زميله محمد مجدى قلب الدفاع واقٍ أيضا على ذراعه خشية تعرضه لأية اصابة.