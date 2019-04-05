رياضة | نجم برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد فضيحة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد فضيحة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري سيرجي روبيرتو لاعب فريق برشلونة الإسباني مقابلة صحفية مساء اليوم للحديث عن بعض الأمور نادي النادي خلال الفترة الحالية.

نشرت صحيفة سبورت الكتالونية تصريحات سيرجي روبيرتو الذي قال: كوني أحد قادة البارسا حالياً فهذا يعني أنني متواجد هنا منذ سنوات طويلة.منذ سن الـ14عاما شعور رائع أن تكون قائد فريق عظيم بحجم البارسا.

واضاف: حتى لو لم يكن ليو هو القائد الأول للفريق، إلا أن شخصيته تفرض ذلك كونه الرقم واحد داخل وخارج الملعب.

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وتابع: كوتينهو لاعب ذو مستوى كبير. وقد أتى إلى البارسا من ليفربول حيث برهن على جودته لفترة طويلة بالنسبة لنا سيكون لاعب مهم جداً وأنا متأكد من ذلك جميعنا نمر بفترات متفاوتة في المستوى لكنني متأكد من نجاحه في البارسا، أما بيكيه برهن على أنه من أفضل مدافعي العالم بل الأفضل على الإطلاق إذا كان بدنياً بحالة جيدة فمستواه يكون رائعاً وعقلية الفوز هي جزء مهم من شخصيته فهو دائم الرغبة في الفوز ودائماً ما يضيف المرح بين الزملاء، هو شخص رائع.

وواصل: فالفيردي عرف كيف ينظم الجهة اليمنى بيني وبين سيميدو، حتى أننا لعبنا سوياً عدة مرات بالنسبة لي أن ألعب هو شيء إيجابي، وأن أشارك كظهير أو كلاعب وسط فهذا أفضل لي أنا سعيد جداً بموسمنا هذا.

وأردف: عندما خرج ريال مدريد من دوري الأبطال، أول ما فكرت فيه هو أنهم لن يفوزوا بها مرة أخرى "وسط ابتسامة كبيرة من اللاعب"، ريال مدريد هو خصمنا المباشر في إسبانيا وفي السنوات الأخيرة حققوا هذه البطولة عدة مرات خروج خصم قوي هو شيء مفيد لنا، لكننا نعلم أن الفوز بها سيكون صعباً جداً.

وعن المواهب الشابة داخل برشلونة قال: ريكي بوج، اوريول بوسكيتس، ميراندا، اليكس كويادو، هم لاعبين ذوي موهبة كبيرة ويجب أن يستمروا في النمو والتطور هم يقدمون موسم عظيم مع الفريق الرديف، ومن المهم بالنسبة لنا أيضاً أن يصلوا إلى الفريق الأول.