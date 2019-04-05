رياضة | يانوفيسكي يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة بيراميدز بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يانوفيسكي يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة بيراميدز بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه ، استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا باستاد الدفاع الجوى لحساب الأسبوع الــ28 بمسابقة الدورى المحلى.

وجاءت القائمة التى لم تشهد أى تغيير منذ المباراة الماضية كالتالى ..

حراسة المرمى: محمد فوزى – محمود رضا – أيمن رجب

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خط الدفاع: طارق طه – علاء عبد العظيم – محمود متولى – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمد مجدى – ريتشارد بافور – أحمد أيمن.

خط الوسط: محمد الضرف – محمود عبد العاطى “دونجا” – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – محمد الشامى – كريم بامبو.

خط الهجوم: أودا مارشال – بنسون شيلونجو