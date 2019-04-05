رياضة | مالية كفر الزيات يختم الدور الأول منفردا في الصدارة بالترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالية كفر الزيات يختم الدور الأول منفردا في الصدارة بالترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي المبارة بين فريقي مالية كفر الزيات، والبنك الأهلي، بالجولة الختامية بالدور الأول للمجموعة الثالثة من دورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثاني.

انتهي الشوط الأول بتقدم البنك عن طريق ماجد عادل، وسط استحواذ من فريق الضيف، وفي الشوط الثاني تعادل محمد عبدالرحمن، وشهد الشوط ضغط من فريق المالية، وتسارع نجومه علي ضياع الفرص، وبادل فريق الضيف الهجمات علي فترات ولكن تألق صلاح شعبان حارس المالية، حرم البنك من إضافة الهدف الثاني.

يواصل فريق المالية الصدارة برصيد 8 نقاط، ويأتي البنك في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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ترتيب المجموعة :-

1- المالية 8 نقاط

2- السكة 5 نقاط

3- الشرقيه 4 نقاط

4- البنك 4 نقاط

5- نجمة سيناء 4 نقاط