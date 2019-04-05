رياضة | رئيس برشلونة: سنتعاقد مع جريزمان في هذه الحالة فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة: سنتعاقد مع جريزمان في هذه الحالة فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني على أن دي ليخت مدافع أياكس الهولندي ضمن القائمة المطلوبة في برشلونة خلال الصيف المقبل.

نشرت صحيفة سبورت الكتالونية تصريحات رئيس برشلونة الذي قال: دي ليخت لاعب رائع و قلب دفاع رائع ، انا اعرف ماذا سيحدث بشأنه ، لكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عنه.

واضاف: سيكون هناك وقت للتحدّث عن دي ليخت ، في كل عام يكون للنادي اهتمامات بالتعاقد مع بعض اللاعبين المفضلين ، ودي ليخت من ضمن هذه الاهتمامات.

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وبسؤاله عن التعاقد مع جريزمان قال: الغد سنرى كيف سيتم إستقبال جريزمان وهل جماهير برشلونة موافقة على التعاقد معه أم لا، رأي الجماهير هي الشرط الأساسي للتعاقد مع اللاعب، هناك من يعارض قدوم جريزمان ، عشاق برشلونة ديمقراطيين للغاية ، الاعضاء هم اصحاب النادي ، ولهم كامل الحق في الحصول على اي رأي يريدونه ، في الكامب نو حرية التعبير هي السائدة.

وتابع: اتوقع ان تكون هناك الكثير من الحركة في هذا الصيف ، حيث يتطلع برشلونه الى تحريك بعض اللاعبين واستقدام.

واختتم تصريحاته قائلا: يعرف تشافي جيداً بعد نهاية تجربته في قطر بأن لديه مكانه هنا في النادي بتدريب البارسا B أو الفريق الأول بعد اكتسابه الخبرة الكافية لذلك ، نحن ننتظر تشافي بعد ان يكمل تجربته وهو يعرف ذلك، انا اؤمن بأن تشافي هيرنانديز سيكون مدرباً لبرشلونة في يوم من الايام.