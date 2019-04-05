رياضة | الاتحاد المصري للجامعات ينظم الدورة الرياضية للقطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد المصري للجامعات ينظم الدورة الرياضية للقطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الإتحاد الرياضي المصري للجامعات إقامة الدورة الرياضية لقطاعات الجامعات المصرية حيث تقام البطولة بغرض مشاركة أكبر عدد من طلبة وطالبات الجامعات المصرية وذلك بناءا علي توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالإهتمام بالرياضة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية (الحكومية و الخاصة)

وتقام البطولة طبقا للآتي:

- المرحلة الأولي: بمشاركة ١٢ الف طالب وطالبه.

- المرحلة الثانية: بمشاركة ٨٠٠ طالب وطالبه.

- المرحلة الثالثة: بمشاركة ٣٠٠طال وطالبة.

وأنه تم بالفعل الإعلان عن شعار البطولة و مراحل البطولة والمنافسة كالتالي:

- يوم ٨ أبريل إقامة مهرجان مشي داخل كل جامعه بمناسبة إفتتاح الدورة والإعلان عن بداية البطولة.

- في الفترة من ٨ : ١٠ أبريل بدأ التصفيه داخل الجامعات المختلفة.

- في الفترة من ١١ : ٢٠ أبريل دوري الخمسة قطاعات علي مستوي جميع الجامعات.

- في الفترة من ٢٧ : ٢٩ أبريل إقامة التصفيات النهائية للبطولة.

وتم الإعلان عن الجوائز المادية للبطولة كالتالي:

- مسابقة كرة القدم:

المركز الأول: ٣٠ الف جنيها.

المركز الثاني: ٢٠ الف جنيها.

المركز الثالث: ١٥ الف جنيها.

المركز الرابع: ١٠ آلاف جنيها.

- مسابقة العاب القوي:

المركز الأول: ٣ آلاف جنيها.

المركز الثاني: ٢ الف جنيها.

المركز الثالث: الف جنيها.

المركز الرابع: خمسمائة جنيها.

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- مسابقة تنس الطاولة:

المركز الأول: ٣ آلاف جنيها.

المركز الثاني: ٢ الف جنيها.

المركز الثالث: الف جنيها.

المركز الرابع: خمسمائة جنيها.

وأنه سوف يقام علي هامش البطولة الأنشطة الموازية للترفيه ومشاركة الجماهير من طلبة وطالبات الجامعات الحاضرين لمسابقات الدورة.

الدورة الرياضية لقطاعات الجامعات المصرية لخماسيات كرة القدم وتنس الطاولة وألعاب القوي للطلاب المصريين والوافدين ** ( تنس طاولة - ألعاب قوي - كرة قدم خماسي)

تحت رعاية:

- الأستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- الأستاذ الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتحت إشراف:

- الأستاذ الدكتور/ صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الأستاذ الدكتور/ هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الأستاذ الدكتور/ عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الأستاذ الدكتور/ محمد شوقي كشك، عضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الأستاذه الدكتوره/ عزه الوسيمي، عضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الأستاذ الدكتور/ تامر العناني، المدير الإداري للإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الأستاذ/ بهاء مختار، مدير قطاع المنافسه والبطولة بالإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الإدارة المركزية للطلبه الوافدين.

- مديري الرياضة بالجامعات المصرية لعدد (٣٥) جامعة مصرية حكومية وخاصة.