رياضة | فالفيردي يحذر من أتلتيكو ويوجه صدمة للجماهير بشأن ديمبيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يحذر من أتلتيكو ويوجه صدمة للجماهير بشأن ديمبيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن مواجهة أتلتيكو مدريد يوم غد السبت ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين بالدوري.

وقال فالفيردي في تصريحاته اليوم: مباراة الغد أمام اتلتيكو صعبة للغاية وإذا نجحنا في الفوز يوم غد لا يعني ذلك أننا حسمنا بطولة الدوري هذا شئ خاطئ لا يزال هناك الكثير من النقاط.

وعن طريقة لعب أتلتيكو قال: لا أعلم لكن يجب أن نتوقع أي شئ ، من الممكن أن يبدأو الضغط من البداية ، من الممكن أن ينتظرو بالخلف قليلا قبل الخروج للمرتد بعض الأوقات سيبحثو عن المساحات سنرى كيف سيلعبو غدا

واضاف: الكثير قالو أن الليغا إنتهت منذ شهر يناير ، لكن عندما تتعثر الجميع يتكلم أن الليغا عادت للحياة حسابيا الدوري لا يزال في الملعب ، لا شئ سينحسم لو فزنا غدا كل شئ ممكن بالمباراة غدا.

وتابع: مباراة الغد مهمة جدا للطرفين ، لو إنتصرنا سنوسع الفارق مع منافسنا ونتقترب أكثر لهدفنا، اعتقد أن نتيجة التعادل ستكون جيدة لكن أُفضل الفوز.

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وعن مشاركة ديمبلي قال: ديمبلي تدرب مع المجموعة بالأمس ، واليوم أيضا ، سيدخل مع المجموعة شيئا فشئ ولكنه لن يتواجد ضد اتلتيكو، لن يكون متاحا غدا ، سنرى بخصوص يوم الأربعاء .. لن نخاطر به.

وبالنسبة لعودة سيلسين قال: سنرى كيف سيتدرب اليوم ، بالامس شارك المجموعة ، نسعى لعودته غدا أو الأربعاء ، ربما سنقوم بمداورة الحراس في المباريات القادمة.

ورد على الانتقادات التي وجهت لأومتيتي قائلا: أومتيتي عانى كثيرا من الإصابات هذا الموسم ، عاد وسيعود شيئا فشيئا ليستعيد فورمته مع المجموعة ، من المؤكد أننا لن نحاكم لاعب عائد من الإصابة على مباراة واحدة خصوصا مباراة فياريال لإنها لم تكن مباراة جيدة على الجميع.

وبالنسبة لتلقي برشلونة أربعة أهداف من فياريال قال: حصلنا على الكثير من المبارايات خرجنا بها بشباك نظيفة ، علينا النظر على مباراة فياريال على أنه يحدث مرة واحدة ويوم واحد ، علينا النظر لهذه المباراة بأمر إيجابي أنه بعض الأمور علينا الحذر منها وتصحيحها.

وتحدث عن العنصرية التي تعرض لها كين مهاجم اليوفي قائلا: هي مسألة ثقافة وخلفيه وكيف تعلم الشخص ، هي أمور لا تحدث كثيرا هنا ، الكثير من الجمهور يأتي للملعب لكي يعبرو عن غضبهم على اللاعبين أو المدربين ، هذا أمر مدهش أننا بهذا الوقت ومازالت العنصرية ، يجب أن نتحد سويا ونضع حدا لذلك.