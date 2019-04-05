رياضة | القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بمشاركة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بمشاركة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي ليفربول مباراة قوية أمام ساوثهامبتون مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويلتقي نادي ليفربول مع ساوثهامبتون في بطولة الدوري الانجليزي في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وتذاع مباراة الريدز مع ساوثهامبتون عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق خليل البلوشي بجانب 4 قنوات مجانية أخرى:

- قناة sport TV 2 HD

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- قناة DAZN 1 HD

- قناة Movistar Futbal

- قناة IRIB Varzesh

ويحتل نادي ليفربول حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة من 32 مباراة خاضها حيث فاز في 24 مباراة ويسعى الريدز للانتصار واستعادة المركز الأول من مانشستر سيتي.

ويتواجد نادي ساوثهامبتون بالمركز السادس عشر وفي رصيد 33 نقطة حيث لعب 32 مباراة ويسعى هذا الفريق للهروب من الهبوط.