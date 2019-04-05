رياضة | مانشستر سيتي يهدد ريال مدريد

يفكر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الإيطالي نيكولو زانيولو لاعب وسط نادي روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع زانيولو ودفع مبلغ مالي قدره 43 مليون جنيه إسترليني لضمه في الميركاتو الصيفي.

ونجح زانيولو منذ الانضمام لروما في صيف 2018 في التألق بصورة لافتة للأنظار مع الجيالوروسي، حيث أحرز 6 أهداف للجيالوروسي كما شارك مع المنتخب الإيطالي في الفترة الأخيرة.

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وإذا لم ينجح روما في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ربما يخسر روما زانيولو وبعض من نجومه مثل اليوناني كوستاس مانولاس والتركي جنغيز أوندير.

ويذكر أن مانشستر سيتي سيتنافس مع ريال مدريد الإسباني والذي رغب مؤخرًا في التعاقد مع زانيولو.

وكان المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي وصف زانيولو بأنه يملك قدرات النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

انضم زانيولو إلى صفوف روما قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي صيف العام الماضي.