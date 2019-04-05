رياضة | بالمستندات.. ننشر قرار لجنة الانضباط الخاص بأحداث مباراة التليفونات وبني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمستندات.. ننشر قرار لجنة الانضباط الخاص بأحداث مباراة التليفونات وبني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف الرياضى حتى نهاية الموسم وتغريمه 2000 جنيه تسدد بمعرفة النادى بخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم على أن تخصم من مستحقاته لدى النادى ولا يحق له المشاركة فى المباريات إلا بعد انتهاء مدة الإيقاف وسداد الغرامة الموقعة .

وكانت لجنة المسابقات فى وقت سابق قد قررت إيقاف المدير الفنى لبنى سويف مباراتين وتغريمه مبلغ 1000 جنيه وذلك على خلفية الأحداث التى شهدها لقاء تليفونات بنى سويف وبنى سويف الرياضى بالجولة 22 بدورى القسم الثانى بالمجموعة الأولى والتى انتهت بفوز التليفونات على نظيره بنى سويف بنتيجة 4 _2 .

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وجاء قرار لجنة الانضباط عقب تقديم مسوؤلى نادى تليفونات بنى سويف بشكوى عقب المباراة لاتحاد الكرة المصري والذى بدوره قام بتحويل الشكوى للجنة الانضباط وقامت اللجنة بالتحقيق فى الشكوى والاستماع لمسوؤلى بنى سويف والتليفونات وانتهت لإقرار القرار الحالى .

وفى سياق متصل أكد المهندس أحمد سعد تمساح المشرف على الكرة بنادى تليفونات بنى سويف الرياضى على قيام ناديه بالتقدم بالتظلم ضد قرار لجنة الانضباط مرة أخرى وان قرار اللجنة لم ينال رضا مسوؤلى التليفونات بحسب تأكيده .