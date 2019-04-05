رياضة | جوارديولا يوجه رسالة خفية إلى برشلونة

أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن تمنياته بفوز نادي برشلونة غدًا على أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات جوارديولا والذي قال: أتمنى الفوز لـ برشلونة غدًا على حساب الأتليتكو، من المعروف أن برشلونة الأقرب للفوز في لقاءات الأتليتكو ولكن المدرب دييغو سيميوني لديه طريقته الخاصة لجعل فريقه خطرًا على برشلونة.

وأضاف جوارديولا: مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد حدث كبير، ودائمًا الأتليتكو يحاول إخراج أفضل ما لديه أمام البارسا.

وتُقام مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد على ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية ضمن الأسبوع الـ31 من الليجا.