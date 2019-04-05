انت الان تتابع تفاصيل خبر مدرب أتلتيكو مدريد: لا أخشى ميسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 5 أبريل 2019 06:50 مساءً - قال الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، إنه لا يخشى قائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي في اللقاء المرتقب بين الفريقين يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال سيميوني: "لا أخشى ميسي لكنني أحترمه دون شك، كما أنه يتم التعامل مع برشلونة كفريق واحد وليس نجماً بعينه".

وأضاف: "أقدر أن فريق برشلونة يحترم فريقي كثيراً باعتباره أقرب منافس له في بطولة الليغا".

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وأوضح سيميوني: "أحتاج في مباراة السبت للحفاظ على التوازن والاستمرارية و التركيز في اللقاء والفوز به؛ ففريقي لم يفز أبداً في كامب نو، وهذا ما يجعلني أتفاءل بإمكانية تحقيق الثلاث نقاط".

وتابع المدرب الأرجنتيني تصريحاته قائلاً: "نحن نتشبث بنقاط مباراة الغد، لا أفكر في أكثر من ذلك ولا في فارق 8 نقاط، الحقيقة الوحيدة التي تقربنا من اللقب هي الفوز".

وتطرق سيميوني في حديثه إلى أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائلاً: "العمل الذي يقوم به فالفيردي على مقاعد بدلاء نادي برشلونة أمر لا يصدق ، فهو قادر على المنافسة في جميع المسابقات. يقدم موسماً استثنائياً".

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 70 نقطة بفارق ثماني نقاط عن أتلتيكو مدريد.