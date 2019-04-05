انت الان تتابع حارس أغادير عن مواجهة الزمالك: ليس لدينا ما نخسره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م
يرى عبد الرحمن الحواصلي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي حسنية أغادير المغربي، أن مواجهة فريقه أمام الزمالك، التي تقام بعد غد الأحد، ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، ستكون تاريخية، جاء ذلك في تصريحاته مع صحيفة (هسبورت) المغربية، اليوم الجمعة، قائلًا: "سندخل المباراة بحوافز كبيرة. ليس لدينا ما نخسره. كل الضغط على الزمالك.. تنتظرنا مواجهة تاريخية أمام خصم من عمالقة الكرة الإفريقية، وسنسعى لتأكيد استحقاقنا للوصول لربع نهائي المسابقة، بعدما تأهلنا من مجموعة قوية ضمت بطل النسخة الماضية، الرجاء".
وواصل حارس أغادير، قائلًا: "فرحة الزمالك بالوقوع أمامنا في القرعة باعتبارنا فريقا مغمورًا، سيكون حافزًا معنويًا لنا من أجل الدفاع على قيمة قميص فريقنا". وأضاف: "التأهل لنصف النهائي سيكون بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد، سنعزز الصورة الجيدة التي رسمها حسنية أغادير في البطولة، وسنكون أول جيل يصل لهذا الدور
وواصل حارس أغادير، قائلًا: "فرحة الزمالك بالوقوع أمامنا في القرعة باعتبارنا فريقا مغمورًا، سيكون حافزًا معنويًا لنا من أجل الدفاع على قيمة قميص فريقنا".
وأضاف: "التأهل لنصف النهائي سيكون بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد، سنعزز الصورة الجيدة التي رسمها حسنية أغادير في البطولة، وسنكون أول جيل يصل لهذا الدور في تاريخ النادي".
واختتم حديثه قائلًا: "يجب علينا التركيز والعمل بقوة في لقاء الذهاب واستغلال مساندة الجماهير وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، مع الإبقاء على نظافة شباكنا".
وتقام المباراة الأحد المقبل على ملعب أدار بالمغرب، حيث كان الزمالك قد تأهل للدور ربع النهائي بالكونفيدرالية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، والتي كانت تضم فريق جورماهيا الكيني الذي نجح في التأهل برفقة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي.
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