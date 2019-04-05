انت الان تتابع الإسماعيلي مكتمل الصفوف أمام بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

الإسماعيلي

أعلن سيدومير يا نيفسكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة نظيره بيراميدز، في الثامنة مساء غدًا السبت، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، ويدخل الدراويش المباراة وهو في المركز السابع برصيد 35 نقطة من 23 مباراة، بينما بيراميدز في المركز الثالث برصيد 51 نقطة من 25 مباراة، ويسعى الفريق الأصفر لمواصلة صحوته في المسابقة، بعد فوزه على المقاولون العرب بثنائية نظيفة، في الجولة الماضية.

وجاء قائمة الدراويش كالآتي: حراسة المرمى: محمد فوزي، محمود رضا، أيمن رجب. خط الدفاع: طارق طه، علاء عبد العظيم، محمود متولي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد مجدي، ريتشارد بافور، أحمد أيمن. خط الوسط: محمد الضرف، محمود عبد العاطي "دونجا"، عبد الرحمن مجدي، محمد صادق، وجيه عبد الحكيم، محمد الشامي، كريم