انت الان تتابع وزير الرياضة: حفل كأس الأمم سيكون الأفضل في التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

كأس الأمم

أجرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية رافقه فيها هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة، لمنطقة سفح الأهرامات التي ستشهد مراسم حفل إجراء قرعة بطولة الأمم الإفريقية. كما حضر الجولة كل من محمد فضل مدير البطولة، وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة. وتفقد صبحي المسرح الخاص بإجراء القرعة، وجميع المداخل والمخارج ومنطقة كبار الزوار، مثنيًا على الجهد المبذول من قبَل اللجنة المنظمة والقائمين عليها.

وأكد وزير الرياضة أن هذا الحفل سيكون الأفضل في تاريخ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "CAF" وسيعكس قدرة مصر التنظيمية لأي حدث رياضي عالمي. وأشار إلى أن القيادة السياسية لديها الإيمان الكامل بأن الرياضة هي أحد مقومات الدولة الشاملة والقوة الناعمة التي تصنع الفارق. وواصل أشرف صبحي بأن تنظيم مصر لبطولة كأس

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