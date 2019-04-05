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كوستا وموراتا ينضمان لقائمة أتلتيكو مدريد استعدادا لموقعة كامب نو

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع كوستا وموراتا ينضمان لقائمة أتلتيكو مدريد استعدادا لموقعة كامب نو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، دييجو سيميوني، اليوم الجمعة، ضم المهاجمين ألفارو ودييجو كوستا، لقائمة فريقه الذي يستعد لمواجهة ، غدا السبتن في إطار منافسات بطولة “الليجا”.

ويحل أتلتيكو مدريد مساء غد السبت، ضيفا على برشلونة ضمن منافسات المرحلة الـ 31 من الليجا.

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وقال سيميوني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، قبل مباراة الغد: “لقد انضم اللاعبان، إنهما بحالة جيدة وسنقرر فيما بعد مشاركتهما على حسب ما نحتاج تحقيقه في المباراة، سنرى إذا ما كان
اللاعبون الثلاثة سيلعبون بجوار بعضهم البعض”، في إشارة إلى إمكانية الدفع بموراتا وكوستا بجانب المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

وعاني موراتا، خلال الفترة الأخيرة من التواء في الكاحل أصيب به في مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة أمام منافسه جيرونا، وكان من المقرر غيابه عن موقعة برشلونة على ملعب “كامب نو” غدا، ولكنه تعافى مؤخرا بشكل جيد.

أما بالنسبة للمهاجم الإسباني، صاحب الأصول البرازيلية، دييجو كوستا، فقد غادر مباراة أتلتيكو مدريد قبل الأخيرة في الليجا أمام الافيس بعد شعوره ببعض الآلام العضلية، ولكنه أيضا نجح في التعافي منها سريعا.

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