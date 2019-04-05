بكاريزما خاصة.. “آل سويلم” يتصدر الأكثر تفاعلا في “تويتر”

جدة - عمرو شويل الخليج 365- محمد بن نافع

لا تزال شخصية رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، تفرض نفسها على الوسط الرياضي لاعتبارات عديدة أهمها تصدر فريقه لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد مطاردة حثيثة مع غريمه التقليدي الهلال وانتزاعه للصدارة في أمتارها الأخيرة مع تبقي فقط 4 جولات على نهاية الدوري وتحديد البطل، أيضًا كان لظهور الرئيس النصراوي إعلاميًا “كاريزما” خاصة على الرغم من ندرة خروجه في وسائل الإعلام المرئية باستثناء حلقة عبر برنامج “كورة” على قناة روتانا خليجية تحدث فيها عن رؤيته ونظرته الرياضية والإدارية فيما يخص نادي النصر والكرة السعودية عمومًا وهو الظهور الذي لاقى أصداء واسعة وكبيرة في الوسط الرياضي.

تلك “الكاريزما” الإعلامية التي رافقها قوة في الطرح ومصداقية أمام جماهير ناديه وبساطة في التعبير بأسلوب “ساخر”، عشقته جماهير نادي النصر جعلت من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منصة إعلامية لا تتوقف عن الجذب وبات الحساب الأكثر تفاعلًا في الوسط الرياضي السعودي، خصوصًا في الفترة التي سبقت لقاء النصر ونظيره الهلال المثير والذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وانتهى نصراويًا بنتيجة 2-3.

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وشهد حساب “آل سويلم”، على “تويتر” من تاريخ 28-3-2019 حتى اللحظة أكثر من 236 ألف “رتويت”، وأكثر من 131 ألف “تفضيل” بالإضافة لردود تجاوزت الـ 48 ألفًا.

يذكر أن سعود آل سويلم، قدم لنادي النصر كرئيس مكلف بدايةً من الموسم الحالي ونجح في صناعة فريق قوي يمتلك الكثير من العناصر المهمة سواء كانت محلية أو أجنبية، ما نتج عنه توليفة فنية جعلت من النصر متصدرًا للدوري، بالإضافة إلى وصول الفريق النصراوي للدور النصف نهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.