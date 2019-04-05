شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر مباراة الأهلي وصن داونز | لاسارتي: هدفنا لقب البطولة.. والأمطار لن تسبب مشكلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، غدا السبت، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تعد مهمة للغاية خاصة أنها تبقى خطوة مهمة في مشوار البطولة.

وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الأمور في دوري الأبطال تزداد قوة وصعوبة من دور لآخر، والأهلي الآن في ربع النهائي، وهناك 8 فرق وصلت لهذا الدور جميعها لديها نفس الرغبة والطموح للوصول للمربع الذهبي والفوز باللقب.

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وأوضح أن سقوط الأمطار التي هطلت بكثافة على جنوب أفريقيا بداية من فجر اليوم لا تمثل أدنى مشكلة للأهلي، مؤكدًا جاهزية الجميع لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على استكمال المشوار الأفريقي بنجاح.

وقال لاسارتي إن الأهلي أمامه 180 دقيقة فقط هما مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام صن داونز، وأن الفريق يتطلع لتخطي هذه المرحلة؛ من أجل الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن الأهلي يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، حيث واجه الزمالك في ظروف صعبة، وبعدها خاض مباراة الاتحاد التي كان الفريق في حاجة ماسة لتحقيق الفوز بها؛ من أجل الاستمرار بقوة في المنافسة على لقب بطولة الدوري.

وفي نهاية المؤتمر الصحفي شدد المدير الفني للأهلي على أن الجميع يبحث غدا أمام بطل جنوب أفريقيا عن تحقيق الفوز ــ رغم كل الظروف المحيطة ــ من أجل تحقيق الهدف المنشودة بحصد لقب البطولة الأفريقية.